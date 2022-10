Fähre und Wassertaxi zusammengestoßen: Zwei Tote, ein vermisstes Kind

In den Niederlanden ist am Freitagmorgen eine Fähre mit einem Wassertaxi zusammengestoßen. Zwei Menschen starben, ein Kind wird noch vermisst.

Am Freitagmorgen gegen 7 Uhr sind vor der niederländischen Küste bei der Wattenmeer-Insel Terschelling eine Fähre und ein Wassertaxi zusammengestoßen. Die Passagiere des Taxis seien ins Wasser gefallen. Ob sie eine Schwimmweste trugen, ist unklar.

Bootsunglück in den Niederlanden: Zwei Tote

Zwei Menschen kamen bei dem Unfall ums Leben und mehrere Menschen wurden verletzt, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Ein zwölfjähriger Junge und ein erwachsener Mann gelten noch als vermisst, so das niederländische Portal ad.nl. Die Suche wurde laut dem Bericht eingestellt. Es gebe keine Chance mehr, die Vermissten noch lebend zu finden.

Niederlande: Fähre und Wassertaxi stoßen zusammen

Nach Angaben der Küstenwache waren zur Zeit des Unfalls sieben Menschen an Bord des Wassertaxis. Es sei mit der Schnell-Fähre "Tiger" mit etwa 27 Menschen an Bord zusammengestoßen und gekentert. Wie genau es dazu kam, ist noch unklar. Die Fähre war auf dem Weg nach Harlingen auf dem Festland und wurde den Angaben zufolge beschädigt. Sie konnte jedoch bis nach Harlingen weiterfahren. An Bord der Fähre wurde laut den Einsatzkräften niemand verletzt. (mit dpa)