Medienbericht: Boris Becker kommt an Weihnachten nach Deutschland

Seit sieben Monaten sitzt Boris Becker in einem britischen Gefängnis. An Weihnachten soll er einem Bericht zufolge nach Deutschland abgeschoben werden.

Tennisstar Boris Becker soll pünktlich zu Weihnachten nach Deutschland abgeschoben werden. Wie die britische The Sun berichtet, wurde er für ein beschleunigtes Programm zugelassen, bei dem ausländische Betrüger in ihre Heimatländer geschickt werden, um den Druck auf britische Gefängnisse zu verringern. "Straftäter profitieren von einer Verkürzung ihrer Strafe um bis zu 135 Tage, wenn sie sich bereit erklären, nach Hause zu gehen" so The Sun.

Boris Becker könnte vorzeitig aus Gefängnis entlassen werden

Diese einen ehemaligen Sprecher des Tennisstars: "Wir freuen uns für Boris, dass er sich möglicherweise für eine vorzeitige Entlassung qualifiziert und nach Deutschland reisen kann, obwohl England seit vielen, vielen Jahren seine Heimat ist."

Boris Becker zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt

Seit sieben Monaten sitzt der 54-Jährige im britischen Gefängnis in Oxon. Er wurde wegen Insolvenzstraftaten am 29. April zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, nachdem er 2,5 Millionen Pfund steuerlich hinterzogen haben soll.

Die ersten Wochen verbrachte Becker in dem für Überfüllung, Dreck und Gewalt berüchtigten Wandsworth-Gefängnis im Londoner Süden. Danach zog er ins rund 70 Kilometer von London entfernte Huntercombe-Gefängnis in Oxon um, das unter eine niedrigere Sicherheitsstufe fällt. Den Angaben des Gefängnisses zufolge leben dort rund 480 Männer in Einzel- sowie Gemeinschaftszellen. Sie sollen die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden und Sport zu treiben.

"Unserem Mandanten, Boris Becker, geht es weiterhin den Umständen entsprechend gut und er fügt sich konstruktiv in den Gefängnisalltag ein", hieß es Ende Oktober auf dpa-Anfrage vom deutschen Anwalt Christian-Oliver Moser. Becker könne jederzeit telefonieren und mit seiner Außenwelt kommunizieren. (mit dpa)

