Ruhrgebiet

vor 1 Min.

Leiche in Teich in Bottrop entdeckt – Identität unklar

In einem Teich in Bottrop wurde eine Leiche gefunden.

In einem Teich in Bottrop wurde am Montagabend eine Leiche entdeckt. Bislang ist unklar, um wen es sich dabei handelt und wie die Person ums Leben kam.

Von Svenja Moller