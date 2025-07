66-Jährige bei Wohnzimmerbrand gerettet

Aus einer verrauchten Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Bad Hersfeld (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) haben Feuerwehrleute eine Frau gerettet. Rettungskräfte brachten die 66-jährige Bewohnerin mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

In ihrem Wohnzimmer war zuvor aus bislang unklarem Grund ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen jedoch schnell bekämpfen, sodass kein größerer Schaden entstand, wie es heißt. Andere Hausbewohner hatten das Gebäude demnach nach Ausbruch des Brandes verlassen, konnten aber im Anschluss an den Feuerwehreinsatz und nach Lüften des Hauses zurück in ihre Wohnungen. Die Schadenshöhe ist bislang unklar.