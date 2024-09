Flammen in Kalifornien kommen Flughafen nahe

Feuerwehrleute in Kalifornien kämpfen derzeit gegen mehrere große Brände - nun erreichten die Flammen auch die Umgebung eines Flugplatzes rund eine Autostunde südlich von Los Angeles.

Genutzt werde das Flugfeld in Trabuco Canyon im Bezirk Orange County für ferngesteuerte Maschinen, berichteten US-Medien. Das sogenannte Airport Fire konnte zunächst nicht unter Kontrolle gebracht werden, wie die Feuerschutzbehörde Calfire meldete. Sie forderte Menschen in mehreren umliegenden Orten auf, ihre Häuser zu verlassen.

Notunterkünfte stehen Medienberichten zufolge bereit. Mehrere Straßen seien gesperrt worden. Der Sender CBS berichtete über drei Verletzte, darunter zwei Feuerwehrleute.

Entzündet hatte sich das Feuer den Angaben zufolge am Montag. Die Flammen breiteten sich rasch aus. Zuletzt brannte es auf einer Fläche von etwa 22 Quadratkilometern, wie Calfire meldete. Etwa 1.000 Helfer seien im Einsatz, schrieb CBS weiter. Sie versuchten unter anderem ein Übergreifen der Flammen auf Wohnhäuser zu verhindern.

Wodurch das Airport Fire entfacht wurde, war zunächst von offizieller Seite nicht bekannt. Medienberichten zufolge aber könnte es bei Bauarbeiten in der Gegend versehentlich ausgelöst worden sein.

Waldbrände wüten derzeit auch in anderen Teilen Kaliforniens. Das sogenannte Line Fire in San Bernardino County - einem Nachbarbezirk von Los Angeles County - hatte sich am Wochenende ebenfalls schnell ausgebreitet. Tausende Menschen mussten sich vor den Flammen in Sicherheit bringen.

Auch ein Flugplatz südlich von Los Angeles wird durch die Flammen bedroht. Foto: Jeff Gritchen/The Orange County Register/AP/dpa

Tausende Menschen mussten bereits ihre Häuser verlassen. Foto: Eric Thayer/AP/dpa