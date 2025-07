Auf der Autobahn 8 bei Friolzheim (Enzkreis) steht ein Auto in Flammen. Wegen der starken Rauchentwicklung müsse die A8 deshalb in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, sagte ein Polizeisprecher. Das brennende Auto stehe zwischen Pforzheim-Süd und Heimsheim in Richtung Stuttgart. Der Fahrer sei nicht verletzt. Weitere Details konnte der Sprecher vorerst nicht nennen.

