Brand in Fachwerkhaus - Ursache noch unklar

In einem historischen Fachwerkhaus im nordhessischen Wolfhagen ist ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, war es am Mittwochabend zu dem Brand im Ortsteil Viesebeck gekommen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand, auch weil das Haus derzeit nicht bewohnt ist.

Das Feuer sei in einem Zimmer im Erdgeschoss ausgebrochen und später von der Feuerwehr gelöscht worden. «Die Brandursache steht noch nicht fest», sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen dazu sollten im Laufe des Tages fortgesetzt werden. Die Polizei bezifferte die Schadenshöhe im mittleren fünfstelligen Bereich.