Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Brände: Brand in Fachwerkhaus - Ursache noch unklar

Brände

Brand in Fachwerkhaus - Ursache noch unklar

Nach einem Brand in einem historischen Fachwerkhaus in Wolfhagen ermittelt die Polizei zur Ursache. Verletzt wurde niemand.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr löschte den Brand im Fachwerkhaus. (Symbolbild)
    Die Feuerwehr löschte den Brand im Fachwerkhaus. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    In einem historischen Fachwerkhaus im nordhessischen Wolfhagen ist ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, war es am Mittwochabend zu dem Brand im Ortsteil Viesebeck gekommen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand, auch weil das Haus derzeit nicht bewohnt ist.

    Das Feuer sei in einem Zimmer im Erdgeschoss ausgebrochen und später von der Feuerwehr gelöscht worden. «Die Brandursache steht noch nicht fest», sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen dazu sollten im Laufe des Tages fortgesetzt werden. Die Polizei bezifferte die Schadenshöhe im mittleren fünfstelligen Bereich.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden