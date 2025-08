Brand und Explosion in Grillhaus in Wetzlar

Bei einem Brand und einer Explosion in einem Grillhaus in Wetzlar ist ein geschätzter Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer in dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Hermannstein in der Nacht ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Gaststätte demnach bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr rettete laut Mitteilung eine Bewohnerin, die sich noch im Haus befand. Weitere Bewohner hätten sich bereist selbst in Sicherheit gebracht.

Infolge des Brandes kam es laut Polizei zu einer Explosion. Dadurch sei das Erdgeschoss völlig ausgebrannt. In der Nähe des Brandortes wurde den Angaben zufolge ein Mann mit starken Verbrennungen entdeckt. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden. Inwieweit er mit dem Brand in Verbindung stehe, sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es. Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Brandermittler würden heute ihre Arbeit aufnehmen.