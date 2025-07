Carport fängt Feuer - Brand springt auf zwei Wohnhäuser über

Zwei Wohnhäuser sind am Samstagabend in Ranstadt im Wetteraukreis in Brand geraten. Zuerst habe ein Carport, der zwischen beiden Häusern stand, gebrannt, teilte die Polizei mit. Demnach sei das Feuer von dem Carport auf die Häuser übergesprungen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 400.000 Euro. Wieso das Feuer ausgebrochen ist, war zunächst unklar.

