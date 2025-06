Carport und Garage brennen - mehrere Menschen verletzt

In Friedrichshafen (Bodenseekreis) sind mehrere Menschen bei einem Brand verletzt worden. Derzeit werde Brandstiftung als Ursache für das Feuer nicht ausgeschlossen, teilte die Polizei mit. Das Feuer brach demnach in einem Carport aus und griff auf eine Garage über. Auch die Fassade eines Hauses wurde so sehr beschädigt, dass ein Teil des Hauses zunächst nicht mehr bewohnbar war. Der Schaden belaufe sich schätzungsweise auf rund 300.000 Euro.

Bei den Verletzten handele es sich um Bewohner des Hauses. Sie erlitten laut Polizei alle eine Rauchvergiftung. Zwei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Eine genaue Anzahl von Verletzten nannte ein Polizeisprecher wegen der laufenden Ermittlungen nicht. Auch weitere Details zum Brand selbst konnten wegen der Ermittlungen nicht genannt werden. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar, wie es hieß. Die Kriminalpolizei ermittelt.