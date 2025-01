Drei Leichtverletzte nach Brand in Wohnhaus

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Gaggenau (Landkreis Rastatt) sind drei Menschen leicht verletzt worden. Rund 40 Personen wurden in der Nacht evakuiert, wie die Polizei mitteilte.

Der Brand brach demnach in einer Wohnung im vierten Stock des neunstöckigen Gebäudes aus. Wegen des Rauchs kamen die evakuierten Bewohner zunächst in einer Halle unter. Zu Brandursache und Schadenshöhe gab es zunächst keine genaueren Informationen.