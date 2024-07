E-Scooter-Akku explodiert - Feuer in Mehrfamilienhaus

Nach der Explosion eines E-Scooter-Akkus in einem Mehrfamilienhaus in Mühlheim am Main ist es zu einem Feuer mit einem Schaden von rund 200.000 Euro gekommen. Eine Bewohnerin kam laut Polizei mit einem Schock ins Krankenhaus, fünf weitere Bewohner wurden wegen eingeatmeten Rauchs medizinisch untersucht. «Der Akku hat vorher komische Geräusche gemacht, haben die Bewohner erzählt», sagte ein Polizeisprecher. «Sie haben noch versucht, den Brand zu löschen.» Doch dann habe die Feuerwehr im Kreis Offenbach kommen müssen.

