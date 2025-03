Einfamilienhaus in Idstein in Flammen

In einem Einfamilienhaus in Idstein im Rheingau-Taunus-Kreis ist ein Feuer mit weithin sichtbarer Rauchentwicklung ausgebrochen. «Das Gebäude steht komplett in Flammen», teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Verletzte gebe es keine, eine Bewohnerin habe sich rechtzeitig ins Freie retten können.

«Die Bevölkerung wurde über Warn-Apps und Cell Broadcast aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klimaanlagen abzuschalten, damit kein Brandrauch in andere Gebäude eindringen kann», hieß es weiter. Eine Gefahr für Nachbarn gebe es nicht, der Feuerwehreinsatz dauere an. Brandursache und Schadenshöhe waren vorerst unbekannt. «Es ist ein hoher Sachschaden», sagte der Sprecher.