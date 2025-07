Einkaufswagen in Mehrfamilienhaus in Brand gesetzt

Einen Einkaufswagen haben Unbekannte in einem Freiburger Mehrfamilienhaus in Brand gesteckt. Der Rauch drang am Sonntag bis in die oberen Stockwerke, wie die Polizei mitteilte. Sanitäter brachten demnach einen Menschen mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.

In dem Einkaufswagen im dritten Stock sollen sich die Habseligkeiten einer Bewohnerin befunden haben, wie es weiter hieß. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht nach den Tätern.