Erdgeschoss von Doppelhaushälfte brennt aus

In Offenbach am Main ist bei einem Feuer das Erdgeschoss einer Doppelhaushälfte ausgebrannt. Auslöser für den Brand am Samstagabend sei vermutlich ein technischer Defekt gewesen, teilte die Polizei mit. Die Bewohner konnten das Haus demnach selbst verlassen. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden wurde auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

Durch das Feuer habe sich starker Rauch entwickelt. Anwohner mussten laut Polizei deshalb ihre Türen und Fenster geschlossen halten. Nach rund zwei Stunden waren die Löscharbeiten beendet.

Neben dem ausgebrannten Erdgeschoss blieb das Obergeschoss verraucht zurück. Auch Teile der Fassade wurden in Mitleidenschaft gezogen. Das Haus war den Angaben nach vorerst nicht mehr bewohnbar. Der andere Gebäudeteil der Doppelhaushälfte sei nicht vom Feuer betroffen gewesen und könne weiter bewohnt werden, sagte ein Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei ermittelt.