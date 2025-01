Ermittlungen nach tödlichem Feuer in Flüchtlingsunterkunft

Die Ermittlungen zu dem Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) mit einem Toten und einem Verletzten dauern an. Die Ursache des Feuers blieb zunächst unklar, wie eine Polizeisprecherin sagte. Polizei und Staatsanwaltschaft befänden sich derzeit in Abstimmung; weitere Informationen lägen zunächst nicht vor.

In der Unterkunft war am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Ein 58 Jahre alter Bewohner starb Polizeiangaben zufolge infolge des Brandes. Ein 46-Jähriger wurde verletzt - wie schwer, war zunächst unklar. Die Einsatzkräfte betreuten insgesamt rund 60 Menschen, die in Sicherheit gebracht worden waren.

Die Brand-Unterkunft ist akut einsturzgefährdet und kann nicht betreten werden. Den Angaben zufolge kümmerte sich die Stadtverwaltung darum, die Bewohner anders unterzubringen. In dem betroffenen Gebäude lebten laut einem Polizeisprecher 19 Menschen.