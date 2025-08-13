Erneut Feuer im Wald im Hochtaunuskreis

Einen Tag nach mehreren Feuern im Wald bei Glashütten im Hochtaunuskreis brennt es erneut in dem Gebiet. Wie ein Polizeisprecher sagte, stehen rund 400 Quadratmeter Wald nahe Schmitten in Brand. Es sei niemand verletzt, die Feuerwehr sei mit Löscharbeiten beschäftigt. Parallel sind Polizeibeamte im Wald unterwegs, um nach möglichen Verdächtigen zu suchen, wie der Sprecher ergänzte. In allen Fälle werde Brandstiftung nicht ausgeschlossen.

Erst am Dienstag hatte es den Angaben zufolge an drei Stellen im Wald nahe Glashütten gebrannt, darunter zwei kleinere Brandstellen von insgesamt 50 Quadratmetern und eine größere von etwa einem Hektar Fläche.