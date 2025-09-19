Familie nach Hausbrand in Klinik gebracht

Im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist ein Haus in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, kam die darin wohnende Familie mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Bei dem Feuer in dem Haus in Ebsdorfergrund habe sich viel Rauch entwickelt. Der Schaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Der Polizei zufolge ging das Feuer wohl von einem Akku aus, der im Vorflur des Hauses in Brand geraten war.

