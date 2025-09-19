Icon Menü
Brände: Familie nach Hausbrand in Klinik gebracht

Brände

Familie nach Hausbrand in Klinik gebracht

Nach einem Feuer in Ebsdorfergrund muss eine Familie mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Behörden haben einen Verdacht, was den Brand ausgelöst hat.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Eine Familie kam ins Krankenhaus. (Symbolbild)
    Eine Familie kam ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa

    Im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist ein Haus in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, kam die darin wohnende Familie mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Bei dem Feuer in dem Haus in Ebsdorfergrund habe sich viel Rauch entwickelt. Der Schaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Der Polizei zufolge ging das Feuer wohl von einem Akku aus, der im Vorflur des Hauses in Brand geraten war.

