Brände: Feuer an Trauerhalle - Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Brände

Feuer an Trauerhalle - Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Ein Gartenhaus und eine Trauerhalle stehen in der Nacht in Flammen. Die Polizei schließt nicht aus, dass das Feuer absichtlich gelegt worden sein könnte.
    Beim Brand an einem Gartenhaus und einer Trauerhalle ist in der Nacht ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. (Symbolfoto)
    Beim Brand an einem Gartenhaus und einer Trauerhalle ist in der Nacht ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. (Symbolfoto) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

    In Obertshausen im Landkreis Offenbach haben in der Nacht ein Gartenhaus und die Trauerhalle eines Bestattungsunternehmens gebrannt. Aufgrund der Umstände schließe man Brandstiftung nicht aus, sagte ein Polizeisprecher.

    Zunächst war eine Hecke in Brand geraten. Die Flammen hätten dann auf das Gartenhaus und danach auch auf das Dach der Trauerhalle übergegriffen, das zum Teil eingestürzt sei. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können, sagte der Polizeisprecher. Der Sachschaden werde auf rund 100.000 Euro geschätzt.

