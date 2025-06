Feuer auf Gelände von Kloster in Seligenstadt

Auf dem Gelände des Klosters in Seligenstadt (Kreis Offenbach) ist ein Feuer ausgebrochen. Betroffen ist nach Angaben der Polizei ein Gärtnereigebäude. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Nach dem Ausbruch des Brandes seien mehrere Feuerwehren auch aus anderen Gemeinden vor Ort. Das Kloster selbst sei wohl nicht gefährdet.

Die Einsatzkräfte wurden nach Angaben eines Polizeisprechers kurz vor 14.30 Uhr alarmiert. Sie stellten beim Eintreffen bereits eine «enorme Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl des historischen Gebäudetrakts fest», hieß es. Wegen des Rauches sollten die Anwohner Türen und Fenster geschlossen halten.

Die Löschmaßnahmen gestalteten sich auch am späten Nachmittag nach Angaben der Polizei schwierig und dürften bis in den Abend anhalten. Der Schaden könne noch nicht beziffert werden. Warum in dem Gebäude ein Feuer ausbrach, ist noch unklar.