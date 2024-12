Feuer auf Wiesbadener Weihnachtsmarkt schnell gelöscht

Auf dem Sternschnuppenmarkt in Wiesbaden hat es am frühen Morgen an einem Gastronomiestand gebrannt. Ein Sicherheitsdienst und eine Polizeistreife hätten eine Rauchentwicklung an der Theke des Standes bemerkt und diesen geöffnet, teilte die Feuerwehr mit. Dank des Einsatzes eines Pulverlöschers der Polizei sei eine Ausbreitung des Brandes verhindert worden, sodass die Feuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten versah.

Der Sachschaden wurde auf rund 2.000 Euro geschätzt. Menschen wurden nicht verletzt, zumal der Markt zu diesem Zeitpunkt am frühen Morgen noch geschlossen war.