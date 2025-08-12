Icon Menü
Brände: Feuer im Wald bei Glashütten im Taunus - Ursache unklar

Brände

Feuer im Wald bei Glashütten im Taunus - Ursache unklar

Gleich an zwei Stellen nahe Glashütten im Taunus hat es im Wald gebrannt. Noch ist unklar, wie es dazu kam. An einer Stelle laufen die Löscharbeiten am Abend noch
Von dpa
    Zwei Brände im Wald bei Glashütten im Hochtaunuskreis haben die Feuerwehr beschäftigt. (Symbolbild)
    Zwei Brände im Wald bei Glashütten im Hochtaunuskreis haben die Feuerwehr beschäftigt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Nahe Glashütten im Hochtaunuskreis hat es an zwei Stellen im Wald gebrannt. Eine der Brandstellen an der sogenannten Kittelhütte am Berg Glaskopf habe die Feuerwehr rasch löschen können, sagte ein Polizeisprecher. An einer zweiten Stelle liefen am frühen Abend noch Löscharbeiten. Details zur Ausdehnung und Schadenshöhe durch die Brände wurden zunächst nicht bekannt. Auch die Brandursache stand zunächst noch nicht fest.

