Feuer im Wald bei Glashütten im Taunus - Ursache unklar

Nahe Glashütten im Hochtaunuskreis hat es an zwei Stellen im Wald gebrannt. Eine der Brandstellen an der sogenannten Kittelhütte am Berg Glaskopf habe die Feuerwehr rasch löschen können, sagte ein Polizeisprecher. An einer zweiten Stelle liefen am frühen Abend noch Löscharbeiten. Details zur Ausdehnung und Schadenshöhe durch die Brände wurden zunächst nicht bekannt. Auch die Brandursache stand zunächst noch nicht fest.

