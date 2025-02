Feuer in Asylunterkunft – Bewohner müssen umquartiert werden

Nach einem Brand in einer Asylunterkunft in Gerabronn (Landkreis Schwäbisch Hall) müssen 26 Menschen umquartiert werden. Es entstand ein Schaden von mindestens 100.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war in der Nacht zu Samstag in einem Zimmer des Containerbaus ausgebrochen, das von einem 28-Jährigen bewohnt wurde. Dieser sei nach ersten Erkenntnissen für den Brand verantwortlich. Er habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, heißt es. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern laut einem Polizeisprecher jedoch zunächst an.

Rettungskräfte brachten den 28-Jährigen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Vier weitere Menschen wurden den Angaben zufolge vor Ort wegen des Verdachts einer Rauchvergiftung behandelt. Die Gemeinde und das Landratsamt kümmerten sich laut dem Polizeisprecher um die Unterbringung der Bewohner der Unterkunft. Wohin sie gebracht wurden, konnte er nicht sagen.