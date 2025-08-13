Feuer in Egelsbach - Stromausfall in mehreren Haushalten

Wegen eines Feuers in Egelsbach ist es zu einem vorübergehenden Stromausfall in Langen und Egelsbach sowie zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. Eine abgerissene Stromleitung hatte den Brand ausgelöst, der vor allem eine Lagerhalle sowie ein Gebüsch betreffe, sagte ein Feuerwehrsprecher. Es gebe keine Verletzten.

Die Löscharbeiten seien eingeschränkt: «Niemand darf sich der Stromleitung nähern, da besteht Lebensgefahr», sagte der Sprecher. Man habe aber sichergestellt, dass sich der Brand nicht ausweite. Um einen Überblick zu bekommen, habe ein Polizeihubschrauber das Gelände abgeflogen.

Laut der Polizei Südosthessen war die durch den Brand entstandene Rauchsäule weithin sichtbar. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst seien mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Den Angaben zufolge waren die Städte Langen und Egelsbach für einige Minuten ohne Strom, die Versorgung ist aber inzwischen wieder hergestellt.

Warum die Hochspannungsleitung abriss, war zunächst nicht bekannt. Auch die Schadenshöhe konnte vorerst nicht beziffert werden.