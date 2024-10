Feuer in Frankfurter Krankenhaus

In einem Frankfurter Krankenhaus ist ein Feuer ausgebrochen. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten eine Matratze und eine Decke in einem Patientenzimmer in Brand, wie die Feuerwehr mitteilte. Mitarbeiter des Krankenhauses im Nordwesten Frankfurts hätten das Feuer schnell gelöscht und die betroffene Etage geräumt. Dadurch sei zu keinem Zeitpunkt die Versorgung und Gesundheit der Patienten gefährdet gewesen. Die betroffenen Mitarbeiter wurden zur Sicherheit in der eigenen Notaufnahme untersucht.

