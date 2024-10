Feuerwehrhaus gerät in Flammen

Im mittelhessischen Stadtallendorf (Kreis Marburg-Biedenkopf) ist in der Nacht ein Feuerwehrstützpunkt in Flammen geraten. Wie die Polizei mitteilte, brannte zunächst ein Fahrzeug und dann das komplette Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen sei niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Wegen der Löscharbeiten sperrte die Polizei den Unglücksort weiträumig ab, die Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. In der Halle seien mutmaßlich mehrere weitere Feuerwehrautos verbrannt, sagte der Polizeisprecher. Zu der Ursache des Brandes gab es zunächst keine Informationen.

Nach Angaben eines Sprechers des Kreises Marburg-Biedenkopf sind derzeit rund 170 Einsatzkräfte vor Ort, darunter Feuerwehren aus mehreren Kommunen des Landkreises.