Flüchtlingsunterkunft nach Feuer unbewohnbar

Mehrere Wohncontainer einer Flüchtlingsunterkunft in Hadamar (Landkreis Limburg-Weilburg) sind nach einem Feuer unbewohnbar. Ein Bewohner sei außerdem bei dem Brand leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Gebäudeinneren aus. Die Kriminalpolizei ermittle in alle Richtungen, sagte ein Sprecher auf Nachfrage nach einem möglichen politischen Hintergrund. Bisher weise aber vieles eher auf einen technischen Defekt hin.

Vier Container unbewohnbar

Die Flammen weiteten sich demnach auf vier der elf Wohncontainer aus, Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Die vier betroffenen Wohncontainer brannten voll aus und sind nun nicht mehr bewohnbar, wie der Sprecher mitteilte. Es sei ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden.

Die Bewohner wurden in einer anderen Unterkunft im Landkreis untergebracht - wie viele genau betroffen waren, konnte der Sprecher nicht sagen. Inwiefern für Ersatz der Container gesorgt wird, sei dann Sache der Stadt.