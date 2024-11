Bei einem Gebäudebrand in Willstätt (Ortenaukreis) in der Waldhofstraße ist eine Person schwer verletzt worden, eine weitere erlitt leichte Verletzungen. Zunächst galt eine Person als vermisst, die Polizei stellte jedoch fest, dass sie sich bereits in Sicherheit befand. Die Feuerwehr ist weiterhin mit den Löscharbeiten beschäftigt.

