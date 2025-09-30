Icon Menü
Brände: Geparkte Autos brennen in Fulda

Brände

Geparkte Autos brennen in Fulda

In Fulda brennen in der Nacht drei Autos. Die Hintergründe sind unklar. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr war wegen drei brennender Autos in Fulda im Einsatz. (Symbolbild)
    Die Feuerwehr war wegen drei brennender Autos in Fulda im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Die Feuerwehr in Fulda musste in der Nacht zu einem Einsatz ausrücken, nachdem drei parkende Autos in Brand geraten waren. Vermutlich hatte das Auto in der Mitte Feuer gefangen und daraufhin die beiden anderen Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Verletzt wurde niemand.

    Der Schaden wurde auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Die genauen Hintergründe des Brands am Gallasiniring waren zunächst unklar. Brandstiftung werde aber nicht ausgeschlossen, hieß es.

