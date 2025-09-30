Geparkte Autos brennen in Fulda

Die Feuerwehr in Fulda musste in der Nacht zu einem Einsatz ausrücken, nachdem drei parkende Autos in Brand geraten waren. Vermutlich hatte das Auto in der Mitte Feuer gefangen und daraufhin die beiden anderen Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Verletzt wurde niemand.

Der Schaden wurde auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Die genauen Hintergründe des Brands am Gallasiniring waren zunächst unklar. Brandstiftung werde aber nicht ausgeschlossen, hieß es.