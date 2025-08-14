Große Rauchsäule: Reifenlager in Niedernhausen brennt

Ein Brand in einer Lagerhalle im Rheingau-Taunus-Kreis sorgt für einen größeren Einsatz der Feuerwehr. Das Reifenlager in einem kleinen Gewerbegebiet in Niedernhausen steht laut einem Polizeisprecher in Vollbrand. Zwei Mitarbeiter des Reifenhandels würden durch den Notdienst behandelt - ernster verletzt sei allerdings niemand, sagte der Sprecher.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch Lüftungs- und Klimaanlagen sollten abgestellt werden, damit kein Rauch in Wohnräume gelange. Ein Fitnessstudio in dem Gebiet musste geräumt werden.

Angaben zur Dauer der Löscharbeiten und der Sperrung konnte die Polizei zunächst nicht machen. Das betroffene Gebiet soll nach Angaben des Landkreises weiträumig gemieden werden. Derzeit ist zudem die Landesstraße 3206 ab dem Ortsausgang Niedernhausen in Richtung Oberseelbach wegen des Brandes gesperrt.