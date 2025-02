Haftbefehl gegen Bewohner nach Feuer in Asylunterkunft

Nach einem Brand in einer Asylunterkunft in Gerabronn (Landkreis Schwäbisch Hall) ist Haftbefehl gegen einen Bewohner des Containerbaus erlassen worden. Der 28-Jährige werde verdächtigt, den Brand verursacht zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Nach dem Feuer in der Nacht zu Samstag mussten 26 Menschen umquartiert werden. Es entstand ein Schaden von mindestens 100.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Das Feuer war in einem Zimmer des Containerbaus ausgebrochen, das der 28-Jährige bewohnte. Nach dem Brand hatte die Polizei mitgeteilt, der Mann habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden.