Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Brände: Hausmüll entzündet sich in Müllwagen

Brände

Hausmüll entzündet sich in Müllwagen

Beim Einsammeln gerät Hausmüll in einem Lkw in Brand. Die Feuerwehr ist schnell zur Stelle, die Straße bleibt eine Stunde gesperrt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Eingesammelter Müll entzündete sich im Lkw. Die Polizei ermittelt zur Ursache. (Symbolbild)
    Eingesammelter Müll entzündete sich im Lkw. Die Polizei ermittelt zur Ursache. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

    In einem Entsorgungs-Lkw im Herbsteiner Ortsteil Lanzenhain (Vogelsbergkreis) ist am Morgen Hausmüll in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten dies Entsorgungsmitarbeiter beim Einsammeln des Mülls. Der Fahrer des Lkw beförderte daraufhin die brennende Ladung aus dem Lkw. Der brennende Müllhaufen wurde schnell durch die Feuerwehr gelöscht. Während der Löscharbeiten wurde die Straße für eine Stunde gesperrt. Die Ursache des Brands und die Höhe des Schadens sind noch unklar.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden