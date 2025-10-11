Hausmüll entzündet sich in Müllwagen

In einem Entsorgungs-Lkw im Herbsteiner Ortsteil Lanzenhain (Vogelsbergkreis) ist am Morgen Hausmüll in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten dies Entsorgungsmitarbeiter beim Einsammeln des Mülls. Der Fahrer des Lkw beförderte daraufhin die brennende Ladung aus dem Lkw. Der brennende Müllhaufen wurde schnell durch die Feuerwehr gelöscht. Während der Löscharbeiten wurde die Straße für eine Stunde gesperrt. Die Ursache des Brands und die Höhe des Schadens sind noch unklar.

