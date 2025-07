Hoher Schaden bei Brand auf Firmengelände

Bei einem Brand auf einem Firmengelände in Ebersburg (Landkreis Fulda) ist ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Ein Feuerwehrmann sei verletzt worden, teilte die Polizei mit. Er sei zur Versorgung in eine Klinik gebracht worden.

Die Ursache des Brandes im Ortsteil Weyhers war zunächst unklar. Ein Lkw-Fahrer hatte am Mittwochnachmittag Rauch an einem Palettenstapel entdeckt, das Feuer breitete sich rasch aus und beschädigte auch die Fassade sowie das Dach einer Werkshalle. Insgesamt waren 250 Feuerwehrleute im Einsatz, die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht.