Kirchenbrand in Argenbühl - Ermittlungen wegen Brandstiftung

Ein Unbekannter soll in der St.-Benedikt-Kirche in Argenbühl (Kreis Ravensburg) ein Feuer gelegt haben. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Ehrenamtlicher am Dienstag zufällig Rauch, der aus der Kirche kam. Der Mann alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten unter anderem Flammen an Teilen des Kirchenmobiliars. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Angaben zu möglichen Beschädigungen in der Kirche machte eine Polizeisprecherin mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Auch die Schadenshöhe war zunächst unklar.

