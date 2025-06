Nach Brand in Kloster: technischer Defekt wahrscheinlich

Nach dem Brand in der Gärtnerei des Klosters in Seligenstadt (Kreis Offenbach) geht die Polizei von einem technischen Defekt als Ursache aus. Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung gebe es nicht, teilte das Polizeipräsidium in Offenbach das Ergebnis der Untersuchungen am Brandort mit. Wegen der enormen Brandschäden könne die Ursache vermutlich nicht endgültig geklärt werden. Das Feuer war am Freitagnachmittag ausgebrochen, verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzte die Höhe des Schadens zunächst auf einen Betrag im sechs- bis siebenstelligen Bereich.

