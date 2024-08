Leerstehendes Ärztehaus brennt – 200.000 Euro Schaden

Nach einem Feuer in einem leerstehenden Ärztehaus in der Gemeinde Sinntal (Main-Kinzig-Kreis) schließt die Polizei Brandstiftung als Ursache nicht aus. Der Sachschaden wurde auf rund 200.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, wie die Polizei mitteilte.

Demnach stand bereits das Obergeschoss des zweistöckigen Gebäudes in Flammen als Polizei und Feuerwehr in der Nacht am Brandort eintrafen. Bis zu 100 Einsatzkräfte halfen bei den Löscharbeiten, die den Angaben zufolge bis in die frühen Morgenstunden dauerten.

Laut Polizei handelte es sich beim Gebäude um ein leerstehendes Haus, zu dem sich regelmäßig Menschen Zutritt verschaffen und dort auch schlafen. Die Kriminalpolizei Gelnhausen habe die Ermittlungen übernommen.