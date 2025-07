Leerstehendes Gebäude in Fritzlar abgebrannt

Ein leerstehendes Gebäude im Schwalm-Eder-Kreis ist bei einem Brand vollständig zerstört worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stand das Haus beim Eintreffen der Feuerwehr in Fritzlar bereits in Vollbrand. Die Bundesstraße 253, an der das Gebäude stand, musste während der Löscharbeiten am Mittwochnachmittag vollständig gesperrt werden.

Die Behörden schätzen den Sachschaden auf einen Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ursache des Brands blieb zunächst unklar.