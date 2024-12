Mann legt Feuer nach Streit - U-Haft

Ein Mann soll in einer Doppelhaushälfte in Balingen (Zollernalbkreis) an mehreren Stellen Feuer gelegt haben. Dem seien Streitigkeiten mit seiner 36 Jahre alten Lebensgefährtin vorausgegangen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Danach habe der 35-Jährige das Haus verlassen. Beamte nahmen ihn kurze Zeit später fest. Ein Richter erließ einen Haftbefehl und der Verdächtige kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Für die Löscharbeiten riss die Feuerwehr den Angaben zufolge das Dach des Hauses ein. Es entstand ein Sachschaden von rund 80.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Feuer am Dienstag niemand. Ob das Haus noch bewohnbar war, konnte ein Sprecher der Polizei zunächst nicht sagen.