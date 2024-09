Mensch stirbt bei Brand in Mannheimer Pflegeeinrichtung

Bei einem Brand in einem Heim für betreutes Wohnen in Mannheim ist ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einem Zimmer im dritten Obergeschoss der Alten- und Pflegeeinrichtung aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Weitere Angaben zur verstorbenen Person machten die Beamten nicht. Sie konnte laut Feuerwehr nur noch tot aus der Wohnung geborgen werden.

Die beiden Verletzten wurden nach Angaben der Feuerwehr durch den Rettungsdienst versorgt. Der Grad ihrer Verletzungen war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, auch zur genauen Brandursache. Für die Einsatzmaßnahmen seien eine nahegelegene Straßenbahnstrecke und die angrenzende Straße zeitweise gesperrt worden, sagte ein Sprecher.