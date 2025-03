Nach Garagenbrand: Mann stirbt an Verletzungen

Nach dem Brand in einer Garage im Landkreis Kassel ist einer der beiden Verletzten nach rund einer Woche gestorben. Bei dem Feuer am Dienstagabend der vergangenen Woche war der 57-Jährige lebensgefährlich verletzt worden, wie die Polizei mitteilte.

Das Feuer war in der mittleren von drei Garagen eines Garagenkomplexes ausgebrochen. Zu dem Zeitpunkt hatte sich der Mann darin befunden, wie die Polizei mitteilte. Er habe bei einer Verpuffung schwerste Brandverletzungen erlitten. Der 57-Jährige sei in eine Spezialklinik gebracht worden, an seinen Verletzungen nun aber gestorben, hieß es. Bei dem Brand war außerdem noch ein Feuerwehrmann verletzt worden.

Polizeiermittlungen zufolge gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Die genaue Brandursache sei jedoch weiterhin unbekannt.