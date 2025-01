Nachbar rettet Schwerverletzten aus brennender Wohnung

Beim Brand in seiner Wohnung in Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil) ist ein 52-jähriger Mann schwer verletzt worden. Durch seine Hilferufe sei ein Nachbar auf ihn aufmerksam geworden, teilte die Polizei mit. Der Nachbar rettet den Angaben zufolge den schwer verletzten 52-Jährigen. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden.

Feuerwehrleute haben zudem mit der Drehleiter einen eingeschlossenen Hund aus dem brennenden Haus gerettet. Auch ein Feuerwehrmann sei bei dem Einsatz leicht verletzt worden, so die Polizei. Er kam demnach mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.

Die Ermittler schätzten den Schaden auf rund 400.000 Euro. Zudem sei das Gebäude einsturzgefährdet, hieß es. Die Bewohner seien in einem Hotel untergekommen. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.