Brände: Pflanzenhalle brennt nieder - Löscharbeiten dauern an

Brände

Pflanzenhalle brennt nieder - Löscharbeiten dauern an

Auf einem Gelände in Offenbach gibt es einen Großbrand. Eine 30 mal 40 Meter große Pflanzenhalle fällt den Flammen zum Opfer. Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle.
Von dpa
    Rund 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz. (Symbolbild)
    Rund 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

    Ein Brand in einer Pflanzenhalle hat einen größeren Feuerwehreinsatz in Offenbach ausgelöst. Das Gebäude, darin stehende Fahrzeuge und benachbarte Gewächshäuser seien niedergebrannt, teilten die Stadt Offenbach und die Stadtwerke Offenbach mit. Rund 100 Feuerwehrleute konnten das Feuer unter Kontrolle bringen, aber bislang nicht vollständig löschen. Wegen des dichten Rauchs gab die Stadt eine Warnmeldung heraus.

    Verletzt wurde niemand. Es seien keine Schadstoffe bei dem Brand der 30 mal 40 Meter großen Halle ausgetreten. Die Löscharbeiten im Stadtteil Bürgel werden voraussichtlich bis in den späten Nachmittag andauern. Angaben zur Ursache des Feuers und zur Schadenshöhe gab es zunächst nicht.

