Scheune stürzt bei Brand komplett ein

Bei einem Vollbrand einer Scheune in Langenburg (Kreis Schwäbisch Hall) ist ein geschätzter Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Es sei niemand verletzt worden, auch keine Tiere, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die Scheune sei bei dem Feuer komplett in sich zusammengestürzt. Insgesamt waren nach Polizeiangaben eine zweistellige Anzahl an Feuerwehrfahrzeugen mit 79 Einsatzkräften vor Ort. Zur Brandursache konnte ein Sprecher der Polizei zunächst nichts sagen.

