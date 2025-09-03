Werkstattbrand in Eschborn - 500.000 Euro Schaden

Ein Brand in einer Werkstatt in Eschborn-Niederhöchstadt (Main-Taunus-Kreis) verursacht einen Schaden in Höhe von 500.000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten die Beamten während der Streife in der Nacht Brandgeruch, den sie einer Lagerhalle zuordnen konnten. In dieser haben sie ein brennendes Fahrzeug entdeckt. Die verständigte Feuerwehr konnte demnach verhindern, dass sich das Feuer auf angrenzende Bürogebäude ausbreitete.

Das Fahrzeug brannte komplett aus, drei weitere seien durch die Hitzeeinwirkungen ebenfalls zerstört worden, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Brandursache sei noch unklar.