Brände: Werkstattbrand in Eschborn - 500.000 Euro Schaden

Brände

Werkstattbrand in Eschborn - 500.000 Euro Schaden

Polizisten auf Streife nehmen mitten in der Nacht Rauchgeruch wahr. Was sie daraufhin in einer Lagerhalle entdecken, sorgt für einen Großeinsatz der Feuerwehr.
Von dpa
    Die Feuerwehr konnte einen noch größeren Schaden verhindern. (Symbolbild)
    Die Feuerwehr konnte einen noch größeren Schaden verhindern. (Symbolbild) Foto: Marcel Kusch/dpa

    Ein Brand in einer Werkstatt in Eschborn-Niederhöchstadt (Main-Taunus-Kreis) verursacht einen Schaden in Höhe von 500.000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten die Beamten während der Streife in der Nacht Brandgeruch, den sie einer Lagerhalle zuordnen konnten. In dieser haben sie ein brennendes Fahrzeug entdeckt. Die verständigte Feuerwehr konnte demnach verhindern, dass sich das Feuer auf angrenzende Bürogebäude ausbreitete.

    Das Fahrzeug brannte komplett aus, drei weitere seien durch die Hitzeeinwirkungen ebenfalls zerstört worden, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Brandursache sei noch unklar.

