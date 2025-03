Wohnhausbrand am Bodensee - 88-jährige Bewohnerin vermisst

Bei einem Wohnhausbrand am Bodensee suchen die Einsatzkräfte nach einer vermissten Frau. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, stand der Dachstuhl eines Wohnhauses in Immenstaad am Morgen in Flammen. Die Einsatzkräfte vermuten, dass sich eine 88-jährige Bewohnerin noch im Haus befindet. Die Suche nach der Frau gestalte sich für die Einsatzkräfte der Feuerwehr nach Angaben eines Polizeisprechers aufgrund von einstürzenden Gebäudeteilen jedoch schwierig. Die Löscharbeiten dauern an.

Für den Einsatz sei die Hauptstraße zwischen Happenweilerstraße und Frickenwäsele vorübergehend gesperrt, hieß es. Zur möglichen Brandursache und zur Schadenshöhe konnte der Sprecher bislang keine Angaben machen.