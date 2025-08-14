Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Brände: Wohnung brennt: Feuerwehr rettet bewusstlosen Bewohner

Brände

Wohnung brennt: Feuerwehr rettet bewusstlosen Bewohner

Anwohner bemerken Rauch. Als die Feuerwehr kommt, betreten sie mit Atemschutzgeräten die brennende Wohnung. Darin finden sie den schwer verletzten Bewohner bewusstlos.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehrleute konnten den Brand löschen. (Symbolbild)
    Die Feuerwehrleute konnten den Brand löschen. (Symbolbild) Foto: Hannes P Albert/dpa

    Feuerwehrleute haben einen bewusstlosen Mann aus einer brennenden Wohnung in Schwalbach am Taunus (Main-Taunus-Kreis) gerettet. Der 48-jährige Bewohner erlitt Verbrennungen und eine Rauchvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

    Anwohner bemerkten laut Polizei am Mittwochabend Rauch und riefen die Feuerwehr. Nach den Löscharbeiten waren die anderen Wohnungen des Mehrfamilienhauses weiterhin bewohnbar. Nur die Brandwohnung konnte vorerst nicht mehr bewohnt werden. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden