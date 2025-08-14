Wohnung brennt: Feuerwehr rettet bewusstlosen Bewohner

Feuerwehrleute haben einen bewusstlosen Mann aus einer brennenden Wohnung in Schwalbach am Taunus (Main-Taunus-Kreis) gerettet. Der 48-jährige Bewohner erlitt Verbrennungen und eine Rauchvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Anwohner bemerkten laut Polizei am Mittwochabend Rauch und riefen die Feuerwehr. Nach den Löscharbeiten waren die anderen Wohnungen des Mehrfamilienhauses weiterhin bewohnbar. Nur die Brandwohnung konnte vorerst nicht mehr bewohnt werden. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.