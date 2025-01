Zwei Maschinen brennen in Recyclingfirma

Die Feuerwehr hat einen Brand in einem Karlsruher Recyclingbetrieb gelöscht. Eine Schredder- und Sortiermaschine seien in Brand geraten, teilte die Feuerwehr mit. Den Angaben zufolge haben Einsatzkräfte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht. In der Nacht habe die Brandmeldeanlage in der Firma ausgelöst und die Einsatzkräfte alarmiert, hieß es weiter. Als die Feuerwehrleute bei dem Betrieb ankamen, sei eine Halle bereits voller Rauch gewesen.

Die Polizei konnte zur Brandursache und zur Schadenshöhe zunächst keine Angaben machen. Beamten haben die Halle bisher nicht betreten können, erklärte ein Sprecher.