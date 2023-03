Getötete 19-Jährige: Zwei Frauen werfen Verdächtigem sexuelle Gewalt vor

Ein 20-Jähriger soll am 5. März eine junge Frau in Bramsche vergewaltigt und getötet haben. Jetzt gibt es zwei Anzeigen wegen Sexualstraftaten gegen ihn.

Am 5. März wurde eine 19-jährige Frau im niedersächsischen Bramsche offenbar vergewaltigt und getötet. Schnell ermittelte die Polizei einen Tatverdächtigen – einen 20-jährigen Bekannten des Opfers. Nun sind weitere Strafanzeigen gegen den Mann eingegangen. Es habe nach der Tat zwei Anzeigen wegen Sexualstraftaten gegeben, sagte Christian Bagung, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück, am Dienstag. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte er keine Details nennen. Die Neue Osnabrücker Zeitung hatte berichtet, dass zwei Frauen dem 20-Jährigen eine versuchte und eine vollendete Vergewaltigung vorwerfen.

Die Staatsanwaltschaft soll Glaubwürdigkeitsgutachten in Auftrag gegeben haben, die untersuchen sollen, ob die Aussagen der beiden Frauen plausibel sind, so die Zeitung. Das wollte Bagung nicht kommentieren. Es sei nicht unüblich, dass in solchen Fällen Glaubwürdigkeitsgutachten erstellt würden.

19-Jährige in Bramsche getötet

Die 19-Jährige war auf einer Feier zu einem 18. Geburtstag gegen 1.30 Uhr verschwunden. Gegen 2.40 Uhr wurde sie nach einer Suche mehrerer Partygäste schwer verletzt auf einer Wiese gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Dort konnte trotz Reanimationsversuchen durch Rettungskräfte nur noch der Tod der Frau festgestellt werden.

Erste Befragungen in der Nacht hätten Hinweise auf den 20 Jahre alten Mann ergeben. Der Deutsche nahm laut Polizei auch an der Geburtstagsfeier teil, bei der das Opfer zu Gast war. Ermittler nehmen an, dass das Opfer und der mutmaßliche Täter sich kannten.

Zweites Tötungsdelikt innerhalb weniger Tage in Bramsche

Nur wenige Tage zuvor hatte ein 81-Jähriger auf einem Grundstück in der Nähe einer Grundschule in Bramsche auf einen 16-Jährigen und in Richtung von dessen Mutter geschossen. Danach verletzte er sich selbst lebensgefährlich. Der 16-Jährige ist laut Staatsanwaltschaft nun an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der 81-Jährige schwebt inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Schützen festnehmen, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Am Donnerstag wurde Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Totschlags gegen den 81-jährigen Sportschützen erlassen.