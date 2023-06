Brand auf Baustelle im Olympiapark: 14 Arbeiter gerettet

Nach einem Brand auf einer Großbaustelle im Münchner Olympiapark wurden mehrere zunächst vermisste Arbeiter gerettet. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht.

Am Rande des Olympiaparks in München ist es am Mittwoch auf einer Baustelle zu einem Brand gekommen. 14 zunächst vermisste Arbeiter konnten im Laufe des Nachmittags gerettet werden. Die Suche nach weiteren Arbeitern sei jedoch nach wie vor im Gange, teilte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr München mit. Rund 75 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst seien vor Ort im Einsatz.

Brand in Münchner Olympiapark: Mehrere Arbeiter zunächst vermisst

Wie die genauen Umstände Brands aussehen, konnte der Sprecher zunächst nicht mitteilen. Die Berufsfeuerwehr lokalisierte das Feuer der Tiefgarage einer Sportarena, die gerade im Bau ist. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. (mit dpa)