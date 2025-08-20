Bagger geht in Flammen auf – Fahrer unverletzt

Während Forstarbeiten ist bei Eltvielle (Rheingau-Taunus-Kreis) ein Bagger in Brand geraten. Flammen schlugen im Ortsteil Rauenthal plötzlich aus dem Motorraum des Baggers, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer rettete sich demnach rechtzeitig aus der Baumaschine, ehe sie in Vollbrand geriet.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer und verhinderten, dass es sich weiter ausbreitete. Die Polizei geht nach bisherigen Ermittlungen von einem technischen Defekt am Bagger aus, der den Brand verursacht haben soll.