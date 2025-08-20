Icon Menü
Brand: Bagger geht in Flammen auf – Fahrer unverletzt

Bagger geht in Flammen auf – Fahrer unverletzt

Ein Baggerfahrer verrichtet Arbeiten mit der Maschine, plötzlich gerät sie in Vollbrand. Er kann sich noch rechtzeitig retten.
    Feuerwehrleute löschten die Flammen - trotzdem brannte die Maschine voll aus. (Symbolbild)
    Feuerwehrleute löschten die Flammen - trotzdem brannte die Maschine voll aus. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Während Forstarbeiten ist bei Eltvielle (Rheingau-Taunus-Kreis) ein Bagger in Brand geraten. Flammen schlugen im Ortsteil Rauenthal plötzlich aus dem Motorraum des Baggers, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer rettete sich demnach rechtzeitig aus der Baumaschine, ehe sie in Vollbrand geriet.

    Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer und verhinderten, dass es sich weiter ausbreitete. Die Polizei geht nach bisherigen Ermittlungen von einem technischen Defekt am Bagger aus, der den Brand verursacht haben soll.

